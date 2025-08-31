Спорт
11:16, 31 августа 2025Спорт

Вылетевший в первом круге US Open Медведев расстался с тренером

Российский теннисист Даниил Медведев расстался с тренером Жилем Серварой
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Reuters

Вылетевший в первом круге US Open-2025 российский теннисист Даниил Медведев расстался с тренером Жилем Серварой. Об этом сам специалист сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Наше фантастическое приключение, длившееся восемь сезонов, подходит к концу. Я благодарен и счастлив за все великие дела и прекрасные воспоминания, которые мы смогли пережить вместе», — написал Сервара.

Медведев работал под руководством тренера с 2017 года. Вместе с ним российский теннисист выиграл US Open-2021, шесть турниров серии «Мастерс», Итоговый турнир и стал первой ракеткой мира.

25 августа Медведев вылетел в первом круге US Open, уступив французу Бенжамену Бонзи в пяти сетах. В третьем сете Бонзи подавал на матч, но начало розыгрыша пришлось отложить из-за скандала, который устроил Медведев. Он вступил в перепалку с арбитром и заводил трибуны. В итоге россиянин взял подачу соперника и забрал третий сет, но все равно проиграл матч. Впоследствии его оштрафовали на 42,5 тысячи долларов.

    Все новости