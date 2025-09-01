Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:38, 1 сентября 2025Бывший СССР

Азербайджан заявил о решении ОБСЕ ликвидировать Минскую группу

МИД Азербайджана: ОБСЕ приняла решение ликвидировать Минскую группу
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Минская группа ОБСЕ, 1995 год

Минская группа ОБСЕ, 1995 год. Фото: Сергей Величкин / ТАСС

Совет министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 1 сентября принял решение о прекращении деятельности Минского процесса по урегулированию конфликта в Карабахе. Об этом заявил МИД Азербайджана, передает РИА Новости.

Ведомство сообщило, что это решение было принято в ответ на совместное обращение министров иностранных дел Азербайджана и Армении к действующему председателю ОБСЕ. МИД республики добавил, что деятельность личного представителя действующего председателя ОБСЕ по армяно-азербайджанскому конфликту и Группы планирования высокого уровня также прекращена.

«В решении также указано, что все ранее принятые в рамках ОБСЕ решения, касающиеся бывшего армяно-азербайджанского конфликта, признаны утратившими силу и недействительными», — сообщило ведомство.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Они обсудили мирную повестку дня и подчеркнули важность диалога между странами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет с главой Еврокомиссии сажали по бумажным картам. В этом обвинили Россию. Что произошло?

    Одна модель сумки стала модной у мужчин

    Биржевые цены на бензин в России ускорили рост

    Европейская страна заявила о готовности возобновить выдачу виз россиянам

    Зеленский примет участие во встрече лидеров ЕС в Париже

    Кнайсль указала на понимание Трампом одной вещи после встречи с Путиным

    Предложение стран ШОС реформировать ООН оценили

    Учения с военными США начались у границы России

    Стало известно о состоянии выброшенного матерью в унитаз новорожденного в Москве

    В России запретили производить три вида пластиковой упаковки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости