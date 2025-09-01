Азербайджан заявил о решении ОБСЕ ликвидировать Минскую группу

МИД Азербайджана: ОБСЕ приняла решение ликвидировать Минскую группу

Совет министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 1 сентября принял решение о прекращении деятельности Минского процесса по урегулированию конфликта в Карабахе. Об этом заявил МИД Азербайджана, передает РИА Новости.

Ведомство сообщило, что это решение было принято в ответ на совместное обращение министров иностранных дел Азербайджана и Армении к действующему председателю ОБСЕ. МИД республики добавил, что деятельность личного представителя действующего председателя ОБСЕ по армяно-азербайджанскому конфликту и Группы планирования высокого уровня также прекращена.

«В решении также указано, что все ранее принятые в рамках ОБСЕ решения, касающиеся бывшего армяно-азербайджанского конфликта, признаны утратившими силу и недействительными», — сообщило ведомство.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Они обсудили мирную повестку дня и подчеркнули важность диалога между странами.