«Царьград»: У черной металлургии в России возникли проблемы из-за сверхприбыли

Предприятия, занимающиеся черной металлургией, массово переживают сложные времена из-за прибыли. При этом нынешний министр обороны Андрей Белоусов еще в 2018-м нашел у российских олигархов 513,66 миллиарда рублей. «Царьград» выяснил, в чем проблема данной сферы.

Внимание привлекла «Северсталь», принадлежащая Алексею Мордашову. «Царьград» выяснил, что главы компании выводили миллиарды рублей из страны, направляя весь свободный денежный поток на дивиденды. Тем самым, как отмечается, Мордашов пошел против Белоусова.

Известно, что прибыль «Северстали» в 2024-м достигла рекордных 829,8 миллиарда рублей. При этом в 2025-м отчетность компании показала, что чистая прибыль за полгода составила всего 36,7 миллиарда рублей. Все это ниже на 55 процентов по сравнению с показателями прошлого года (тогда он составлял 81,8 миллиарда рублей).

Аналогичные трудности переживают и другие предприятия России. В частности, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина сообщил о падении прибыли с 89,4 до 36,7 миллиарда рублей за первые шесть месяцев 2025 года. Падение составило 58 процентов.

По словам эксперта Владимира Боглаева, сейчас отечественная металлургия сосредоточились на выпуске слябов, подкатов и листов-заготовок горячего проката, которые стали основным экспортным товаром. Он указал, что кредитная политика страны способствует уходу с рынка продукции с длительным циклом производства. Специалист отметил, что Мордашов инвестирует в торговые сети, так как это обеспечивает быстрый оборот капитала.

Основные проблемы, по мнению «Царьграда», заключаются в сверхприбыли металлургических компаний. Еще в 2018-м занимавший на тот момент пост помощника президента Белоусов предлагал изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний сверхдоходы, которые появились на фоне изменений на внешних рынках. Сейчас же стало известно, что «Северсталь» с 2017 года направила часть дохода офшорным держателям акций компании (1,5 миллиарда долларов) и на Кипр.

Bloomberg со ссылкой на Billionaires Index (BBI) ранее сообщал, что с 2024 года состояние богатейших россиян выросло на 24 миллиарда долларов. В частности, основатель металлургической компании «Северсталь» Алексей Мордашов стал богаче на 3,53 миллиарда. Итоговый капитал уже увеличился до 26,6 миллиарда долларов.