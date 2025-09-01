День знаний 1 сентября 2025 года: история и традиции праздника, как пройдут линейки

В России празднуют День знаний

В 2025 году в российские школы пойдут 18 миллионов учеников, из них 1,5 миллиона детей сядут за парты впервые. В первый день осени во всех школах страны учащихся будут поздравлять с праздником — Днем знаний. «Лента.ру» рассказывает, как пройдет День знаний 1 сентября 2025 года, когда и почему зародилась традиция отмечать новый учебный год и какие у этого праздника есть традиции.

Когда День знаний в 2025 году

День знаний в России традиционно отмечают 1 сентября, если торжество не выпадает на выходной день. В 2025 году праздник приходится на понедельник.

В 2025 году День знаний в России отмечается 1 сентября, в понедельник

Учебный год 2025/2026 и расписание каникул Министерство просвещения России объявило даты начала и окончания учебного года 2025/2026. В школу дети пойдут 1 сентября 2025 года, а завершится учеба 26 мая 2026-го. В школах с четвертной системой будет четыре недели каникул (с учетом одной недели дополнительных каникул у первоклассников), с триместровой — пять, каждая будет длиться не менее семи дней. Каникулы для школьников, учащихся по четвертям, рекомендовано организовать в эти даты:

25 октября — 2 ноября 2025 года (с учетом праздничных дней 3 и 4 ноября);

31 декабря 2025 года — 11 января 2026 года;

16-22 февраля 2026 года — дополнительные каникулы для первоклассников;

28 марта — 5 апреля 2026 года; В школах с триместровой системой (пять недель учебы — одна неделя отдыха) каникул у школьников больше. Вот какого графика каникул в 2025-2026 годах рекомендует придерживаться учебным заведениям Департамент образования и науки Москвы:

4-12 октября 2025 года;

15-23 ноября 2025 года;

31 декабря 2025 года — 11 января 2026 года;

21 февраля — 1 марта 2026 года;

28 марта — 4 апреля 2026 года.

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Будет ли 1 сентября 2025 года выходной

Официальный выходной по случаю Дня знаний в России не предусмотрен, и в 2025 году исключений не будет.

Для детей, отмечается в рекомендациях Минпросвещения, с 1 сентября начинается учебный год. У родителей, занятых сборами школьников, выходного тоже не будет: по производственному календарю 1 сентября 2025 года — обычный рабочий день.

Почему на День знаний в России нет выходного? В России неоднократно предлагали установить на День знаний официальный оплачиваемый выходной, чтобы таким образом поддержать родителей, занятых сборами детей в школы и праздничными линейками. В августе 2025 года с такой инициативой выступил депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. В 2024 году похожее предложение — установить нерабочий день для родителей детей, обучающихся в 1-4 классах — озвучил вице-спикер Госдумы Борисы Чернышов. В 2023 году к обсуждению даже был предложен законопроект о предоставлении работникам, воспитывающим детей школьного возраста, права на освобождение от работы в День знаний для родителей школьников. Однако документ отклонили. В отзыве, кроме прочего, отмечалось: трудовое законодательство предоставляет достаточно возможностей работающим родителям взять выходной в День знаний.

Фото: Всеволод Тарасевич / РИА Новости

История праздника

История Дня знаний в России довольно богатая. Но 1 сентября стало первым учебным днем не сразу. Изначально за этой датой было закреплено другое событие — Новый Год. Да и традиции ходить в школу в сентябре, а тем более первого числа, до советского времени не было: городские ребята обычно начинали учиться в конце августа, а дети из сельской местности — с октября по декабрь из-за сезона полевых работ.

Традиция начинать новый учебный год осенью начала формироваться только в 1930-х годах.

В 1930 году вышло постановление Совета народных комиссаров СССР «О всеобщем обязательном начальном обучении». Документ предписывал принимать в школы детей от 8 до 10 лет осенью.

В 1935 году принято постановление «Об организации учебной работы и внутреннем распорядке в школах». Документ установил, что во всех школах СССР учебные занятия для младших и старших классов должны начинаться с 1 сентября.

В 1984 году по указу президиума Верховного совета СССР 1 сентября стало всенародным праздником, за ним закрепилось название «День знаний». С тех пор начало учебного года начали отмечать массово и обычной практикой стали торжественные мероприятия.

Фото: Борис Кавашкин / РИА Новости

Традиции

Традиции и особенности празднования Дня знаний формировались весь советский период, особенно активно — в послевоенные годы. Знакомые нам торжественные линейки, классные часы, первые звонки колокольчиков, подарки для первоклашек и цветы учителям — это наследие СССР.

Уроки и классные часы

До 1984 года День знаний был обычным учебным днем: ребята шли на линейку в школе, а затем отправлялись на классные часы и на уроки по расписанию. После, когда праздник стал всенародным, на первое сентября традиционные уроки проводить перестали.

Проводились только классные часы, где детей знакомили с новыми учителями, предметами, расписанием. Кроме того, проходили первые уроки для первоклашек, а также патриотические «Уроки мира» и общеобразовательные «Уроки знаний». Были на 1 сентября и интеллектуальные викторины, например, о пионерии или о том, как учился Владимир Ленин.

Фото: WR studio / Shutterstock / Fotodom

Линейки

Каждый год 1 сентября дети, родители и учителя собирались на торжественные линейки. Там ребят с началом учебного года поздравляли ветераны войны и труда, а также выпускники прошлых лет.

Чествовать первоклашек на линейках тоже начали в советские годы. Тогда зародилась знакомая всем традиция, когда первоклассница, сидя на плече будущего выпускника, звонит в латунный колокольчик.

Подарки и поздравления

В День знаний во многих советских школах дарили подарки первоклассникам. Ребята получали презенты вместе с букварями и учебниками. Эта традиция сохраняется до сих пор.

Обычай дарить цветы учителям в советские годы тоже был. На архивных снимках 1960-х годов можно заметить, как первоклассники поздравляют первых учителей пышными букетами гладиолусов.

Как пройдет День знаний в 2025 году

Сколько детей пойдут учиться

В школы 1 сентября 2025 года пойдут более 18 миллионов детей, среди них — 1,5 миллиона первоклассников. Свои двери для школьников откроют 40 тысяч учебных заведений, из них 43 — новые.

В 2025 году российские школы примут в первые классы 1,5 миллиона учеников

Как пройдут линейки

Во всех школах 1 сентября торжественного поднимут флаг Российской Федерации и исполнят гимн страны. Эту практику внедрили в 2022 году. Кстати, поднимают триколор и исполняют гимн не только в День знаний — с этого у школьников начинается каждая учебная неделя.

Поздравлять детей с новым учебным годом и давать напутствия на школьную жизнь будут учителя, директора школ, выпускники прошлых лет и ветераны. Школьники в свою очередь тоже организуют праздник для учителей и родителей: во многих школах дети читают поздравления и стихи, поют песни и показывают танцевальные номера.

Фото: Studio MDF / Shutterstock / Fotodom

Будут ли уроки

Ожидается, что 1 сентября пройдут первые в учебном году уроки «Разговоров о важном». Это проект Минпросвещения. Ученикам 1-11 классов на внеурочных занятиях рассказывают о крупных праздниках, исторических личностях, значимых для страны событиях. «Разговоры о важном» проводят с 2022 года, и первые занятия учебного года всегда посвящены Дню знаний и затрагивают тематику образования, профориентации, школьных обычаев.

Обычные занятия 1 сентября в современных школах, как правило, не проводятся. После линейки учащиеся собираются на классные часы. Для первоклашек в развлекательной форме проводят первый в их жизни урок.

Праздничные мероприятия на 1 сентября в школах

В каждой школе и в каждом классе помимо линейки организовывают праздничные мероприятия на свой вкус. Дети запускают в небо шары, закладывают капсулы времени или пишут себе письма в будущее, проводят фотосессии, собираются на чаепития в аудиториях.

Городские мероприятия на 1 сентября

В каждом городе музеи, театры, библиотеки и парки готовят по случаю Дня знаний программу для детей. Актуальные события обычно публикуют городские афиши и СМИ.

В Москве, например, развлекательную программу для детей организовывают ВДНХ, парк Горького, парк «Фили» и другие площадки. Также в афише мероприятий на 1 сентября 2025 года в Москве такие события: