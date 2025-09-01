Интернет и СМИ
Девушка сходила в туалет на работе и спровоцировала вызов сантехника

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit с ником MaisyDeadHazy рассказала о том, как крупно оконфузилась на работе. По ее словам, причиной стали застарелые проблемы с пищеварением, из-за которых у нее возникают то запоры, то диарея.

«У меня несколько дней был запор, и вчера утром на работе я наконец почувствовала, как там что-то зашевелилось. Я отправилась в туалет, и смогла опорожнить кишечник. Я испытывала облегчение, пока мне в нос не ударил этот запах. Честно говоря, это был самая сильная вонь, какую я из себя когда-либо извергала. Как гниющий мусор, разлагающийся в летнюю жару», — написала автор.

Решив устранить последствия дефекации, девушка распылила в помещении освежитель воздуха, однако эффект оказался незначительным. Это прочувствовала на себе единственная другая женщина, работавшая в компании. Подойдя к автору поста, она спросила, была ли та сегодня в туалете. Получив лживый отрицательный ответ, она начала переживать.

«Она сказала, что, по ее мнению, у нас засор в канализации, и попросила меня убедиться, что там стоит ужасный запах. Оказалось, что вытяжка в туалете работает только тогда, когда внутри кто-то есть. Так что запах просто витал в воздухе после того, как я закрыла дверь и ушла», — призналась автор.

После этого коллега девушки отправилась к менеджеру и попросила его вызвать сантехника. После того, как и руководитель ознакомился с обстановкой в помещении, он эту просьбу удовлетворил. Впрочем, автору все равно удалось выйти из этой истории без имиджевых потерь — к моменту приезда профильного специалиста помещение успело проветриться.

Ранее другой пользователь Reddit столкнулся с неожиданным воздействием клюквенного сока на свой организм. Во время велопрогулки он решил спастись от жары, выпив целый галлон жидкости — около 3,79 литра. После этого он превратился в «уродливый фонтан фекалий».

