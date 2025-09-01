Дмитриев объяснил негативные публикации о саммите ШОС

Дмитриев: Негативные публикации СМИ Запада о саммите ШОС вызваны страхом

Негативные публикации СМИ стран Запада о саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вызваны страхом. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

«Это говорит о страхе, который, в том числе, западный мир испытывает в связи с тем, что в ШОС много стран, они совместно работают, развивают экономики и движутся к уважительному экономическому партнерству», — подчеркнул Дмитриев.

По его словам, государства Запада также испытывают страх, так как они столкнулись с медленным экономическим ростом, имеют «очень большие проблемы из-за неконтролируемой миграции» и испытывают трудности из-за временного отказа от дешевого российского газа.

Ранее лидеры ШОС приняли совместную декларацию по итогам саммита, который проходит с 31 августа по 1 сентября в Китае. Она является ключевым документом саммита и отражает общие позиции стран-участниц по главным вопросам международной безопасности.