Ефимова назвала самую красивую спортсменку России

Юлия Ефимова назвала Марию Шарапову самой красивой спортсменкой России

Российская пловчиха Юлия Ефимова назвала самую красивую спортсменку страны. Об этом сообщает Sport24.

По словам пловчихи, это бывшая теннисистка Мария Шарапова. «У нас вообще в спорте очень много таких девушек», — добавила Ефимова.

Пловчиха также отметила, что не слышала о том, что ее часто включают в подобные рейтинги. «Спасибо за это, но сама так не считаю», — отметила Ефимова.

Ранее российская прыгунья с шестом Полина Кнороз рассказала об отношении мужчин к ее внешности. «Я же не кукла. А встречаются мужики, которые стоят и просто пускают слюни — это мерзко», — пожаловалась спортсменка.