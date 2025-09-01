Спорт
11:45, 1 сентября 2025Спорт

Ефимова назвала самую красивую спортсменку России

Юлия Ефимова назвала Марию Шарапову самой красивой спортсменкой России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российская пловчиха Юлия Ефимова назвала самую красивую спортсменку страны. Об этом сообщает Sport24.

По словам пловчихи, это бывшая теннисистка Мария Шарапова. «У нас вообще в спорте очень много таких девушек», — добавила Ефимова.

Пловчиха также отметила, что не слышала о том, что ее часто включают в подобные рейтинги. «Спасибо за это, но сама так не считаю», — отметила Ефимова.

Ранее российская прыгунья с шестом Полина Кнороз рассказала об отношении мужчин к ее внешности. «Я же не кукла. А встречаются мужики, которые стоят и просто пускают слюни — это мерзко», — пожаловалась спортсменка.

    Все новости