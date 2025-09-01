Экономика
Европа нарастила закупки российского газа

ENTSOG: Экспорт российского газа по «Турецкому потоку» вырос почти на 7 %
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

За восемь месяцев 2025 года поставки российского газа в Европу по «Турецкому потоку» выросли на 6,7 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, и достигли 11,5 миллиарда кубометров. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Отмечается, что в августе экспорт данного энергоносителя в Европу по этому направлению сократился на два процента относительно июля. Впрочем, если сравнивать с последним летним месяцем 2024 года, то поставки выросли на 5,5 процента.

Ранее сообщалось, что в июле экспорт российского трубопроводного газа в Европу увеличился на 37 процентов относительно июня и достиг 51,5 миллиона кубометров в сутки. Кроме того, по данным ENTSOG, июльский экспорт российского газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» вырос до рекордных с момента его запуска 1,59 миллиарда кубометров. За семь месяцев 2025 года поставки газа по этому газопроводу выросли почти на семь процентов, до 9,91 миллиарда кубометров.

