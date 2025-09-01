Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эстония
13:21
1-я четверть
live
Турция
ЧЕ-2025 (м)|Группа A. 4-й тур
Германия
Сегодня
16:30 (Мск)
Великобритания
ЧЕ-2025 (м)|Группа B. 4-й тур
Екатерина Александрова
Сегодня
18:00 (Мск)
Ига Швёнтек
US Open (ж)
Феликс Оже-Альяссим
Сегодня
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Португалия
Сегодня
18:00 (Мск)
Латвия
ЧЕ-2025 (м)|Группа A. 4-й тур
14:31, 1 сентября 2025Спорт

Худший клуб РПЛ поменял главного тренера

Игорь Осинькин сменил Роберта Морено на посту главного тренера «Сочи»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) Борис Ротенберг объявил о смене главного тренера команды. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он заявил, что место испанца Роберта Морено займет россиянин Игорь Осинькин. «Команда будет тогда, когда каждый игрок станет бороться не только за свою семью и за свой спортивный результат, но и за тренера. Этого не было в команде при Морено. И я считаю, что Осинькин это изменит», — заявил Ротенберг.

Морено возглавлял «Сочи» с декабря 2023 года. После семи туров нынешнего сезона РПЛ команда является худшей в лиге. С одним очком сочинцы занимают последнее место в чемпионате.

Осинькин с 2020 по 2025 год возглавлял «Крылья Советов». В конце мая он покинул самарскую команду в связи с истечением контракта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет с главой Еврокомиссии сажали по бумажным картам. В этом обвинили Россию. Что произошло?

    Одна модель сумки стала модной у мужчин

    Биржевые цены на бензин в России ускорили рост

    Европейская страна заявила о готовности возобновить выдачу виз россиянам

    Зеленский примет участие во встрече лидеров ЕС в Париже

    Кнайсль указала на понимание Трампом одной вещи после встречи с Путиным

    Предложение стран ШОС реформировать ООН оценили

    Учения с военными США начались у границы России

    Стало известно о состоянии выброшенного матерью в унитаз новорожденного в Москве

    В России запретили производить три вида пластиковой упаковки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости