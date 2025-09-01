Худший клуб РПЛ поменял главного тренера

Игорь Осинькин сменил Роберта Морено на посту главного тренера «Сочи»

Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) Борис Ротенберг объявил о смене главного тренера команды. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он заявил, что место испанца Роберта Морено займет россиянин Игорь Осинькин. «Команда будет тогда, когда каждый игрок станет бороться не только за свою семью и за свой спортивный результат, но и за тренера. Этого не было в команде при Морено. И я считаю, что Осинькин это изменит», — заявил Ротенберг.

Морено возглавлял «Сочи» с декабря 2023 года. После семи туров нынешнего сезона РПЛ команда является худшей в лиге. С одним очком сочинцы занимают последнее место в чемпионате.

Осинькин с 2020 по 2025 год возглавлял «Крылья Советов». В конце мая он покинул самарскую команду в связи с истечением контракта.