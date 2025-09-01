Марочко: ВСУ в боях у ЛНР за лето потеряли почти 54 тысячи военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 54 тысячи военных на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР) за лето. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, потери ВСУ в июне составили 16 745, июле — 19 845, в августе — 17 005. Он добавил, что наибольшее количество живой силы украинской армии находится в зоне ответственности группировки войск «Запад». Марочко рассказал, что за лето российские военные также уничтожили 63 танка, 770 орудий полевой артиллерии, 412 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 838 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, а также почти 2,7 тысячи различных боевых машин ВСУ.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России освободили 79 процентов территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО) генерал армии Валерий Герасимов заявил, что также под контролем Российской армии находятся 74 процента Запорожской области и 76 процентов Херсонской области.

До этого Марочко рассказал об успешных боях в Купянске. По его словам, для солдат ВСУ проблематично оставаться в городе и передвигаться на автотранспорте, поскольку все небо контролируется российскими БПЛА.