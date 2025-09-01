Бывший СССР
Марочко рассказал о потерях ВСУ на рубежах ЛНР

Марочко: ВСУ в боях у ЛНР за лето потеряли почти 54 тысячи военных
Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 54 тысячи военных на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР) за лето. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, потери ВСУ в июне составили 16 745, июле — 19 845, в августе — 17 005. Он добавил, что наибольшее количество живой силы украинской армии находится в зоне ответственности группировки войск «Запад». Марочко рассказал, что за лето российские военные также уничтожили 63 танка, 770 орудий полевой артиллерии, 412 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 838 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, а также почти 2,7 тысячи различных боевых машин ВСУ.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России освободили 79 процентов территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО) генерал армии Валерий Герасимов заявил, что также под контролем Российской армии находятся 74 процента Запорожской области и 76 процентов Херсонской области.

До этого Марочко рассказал об успешных боях в Купянске. По его словам, для солдат ВСУ проблематично оставаться в городе и передвигаться на автотранспорте, поскольку все небо контролируется российскими БПЛА.

