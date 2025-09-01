На Украине рассказали о давлении Трампа на Зеленского после саммита ШОС

Депутат Дубинский: Трамп надавит на Зеленского из-за встречи с Путиным

После саммита ШОС американский президент Дональд Трамп может надавить на Владимира Зеленского. Глава Белого дома попытается заставить главу киевского режима согласиться на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, Зеленский активно призывает к встрече с Путиным, а на самом деле рассчитывает, что переговоров на высшем уровне не произойдет и в этом можно будет винить Москву. Однако данная тактика провалилась, считает Дубинский.

«Действительно, сейчас она выглядит бессмысленной — и, в первую очередь, это понимает Трамп, который уже обозначил готовность принуждать к встрече Зеленского», — уточнил депутат.

Эта готовность обострится, если визит Владимира Путина на ШОС в Пекин будет успешным, добавил Дубинский.

Ранее в Кремле рассказали, что российской делегации и лично президенту РФ Владимиру Путину уделяется большое внимание на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Также стало известно, что в Тяньцзине главу РФ лично встретили председатель КНР Си Цзиньпин вместе с супругой Пэн Лиюань.

Кроме того, Владимира Путина на саммите ШОС в Китае встретили песней «Калинка-малинка».