Находившегося в розыске по делу о пытках на автомойке россиянина отправили в СИЗО

В Каменске-Уральском Свердловской области находившегося в розыске по делу о пытках на автомойке россиянина Александра Беспалова отправили в СИЗО. Об этом сообщает издание Ura.ru.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании подозреваемому по делу о похищении человека меры пресечения в виде ареста. Он будет находиться под стражей до 5 октября 2025 года. К ответственности уже привлекли 15 фигурантов уголовного дела.

В начале января мужчины усадили в машины девушек, одна из которых была несовершеннолетней, и насильно привезли на автомойку на улице Карла Маркса. После этого они применили в отношении потерпевших физическое и психологическое насилие.

В течение многих часов девушек обливали пеной и избивали. Предположительно, причиной стало нежелание одной из них ответить взаимностью мужчине из этой компании.

Вскоре после произошедшего были арестованы трое мужчин.