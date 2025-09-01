Наука и техника
Найден ключ к лечению стойкого повышения давления

Найден ключ к лечению стойкого повышения давления
Екатерина Графская
Международное исследование показало эффективность экспериментального препарата, способного снижать артериальное давление у пациентов, которым не помогают стандартные лекарства. Результаты работы опубликованы в New England Journal of Medicine (NEJM) и представлены на конгрессе Европейского общества кардиологов в Мадриде.

Речь идет о таблетке baxdrostat, блокирующей выработку гормона альдостерона, из-за избытка которого организм задерживает соль и воду, повышая давление.

В клиническом испытании III фазы приняли участие почти 800 человек. Через 12 недель у тех, кто принимал baxdrostat, давление снизилось в среднем на 9-10 миллиметров ртутного столба больше, чем у группы плацебо. При этом около 40 процентов пациентов достигли нормальных показателей против менее чем 20 процентов среди контрольной группы.

По словам руководителя исследования профессора Брайана Уильямса, такой эффект заметно снижает риск инфаркта, инсульта и болезней почек.

Ранее ученые показали, что злоупотребление солью способно вызывать воспаление в мозге, повышающее артериальное давление. Исследование выявило: мозг играет ключевую роль в развитии гипертонии, особенно ее резистентных форм, которые плохо поддаются традиционному лечению.

