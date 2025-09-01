Наука и техника
17:45, 1 сентября 2025

Названа польза молочных продуктов для здоровья кишечника

Nutrients: Высокое потребление молочных продуктов укрепляет здоровье кишечника
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Привычка регулярно употреблять молочные продукты может менять состав бактерий толстой кишки и влиять на здоровье кишечника. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского центра ветеранов в Хьюстоне (США), проанализировав образцы слизистой толстой кишки у 34 взрослых. Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

Ученые обнаружили: большее количество молока в рационе связано с ростом разнообразия микробиоты и увеличением доли бактерий Faecalibacterium и Akkermansia, которые укрепляют слизистый барьер и обладают противовоспалительным потенциалом. А, высокий уровень потребления сыра ассоциировался с меньшей долей Bacteroides и Subdoligranulum, чья роль в здоровье кишечника остается спорной.

По мнению авторов, состав и разнообразие микробиоты напрямую связаны с иммунитетом, обменом веществ и риском хронических заболеваний. Результаты показывают: важно учитывать не только объем молочных продуктов в рационе, но и их тип — молоко, сыр или йогурт могут по-разному влиять на баланс.

Ученые подчеркивают, что исследование носит предварительный характер и требует подтверждения на больших выборках, но оно указывает на потенциальную роль молочных продуктов в поддержании здоровья кишечника.

Ранее была раскрыта польза козьего молока: оказалось, что его регулярное употребление может замедлять развитие саркопении — возрастной потери мышечной массы и силы.

