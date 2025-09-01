Одноклубник Месси ударил соперника кулаком по лицу после матча

Бускетс ударил кулаком по лицу соперника из «Сиэтл Саундерс» Варгаса после матча

Одноклубник Лионеля Месси по «Интер Майами» Серхио Бускетс ударил соперника из «Сиэтл Саундерс» после финального матча Кубка лиг. Видео инцидента в Telegram-канале опубликовал «Чемпионат».

Испанец сначала участвовал в словесной перепалке, а затем нанес удар кулаком по лицу американскому футболисту Сиэтла Обеду Варгасу. Тот упал на газон и схватился за голову. Теперь Бускетсу грозит дисквалификация.

Ранее одноклубник Бускетса Луис Суарес после матча с «Сиэтлом» плюнул в лицо одному из сотрудников клуба. На данный момент неизвестно, будут ли применены к уругвайцу санкции.

Встреча прошла в ночь на понедельник, 1 сентября. Победу со счетом 3:0 одержал «Сиэтл», который забрал трофей.