Одноклубник Месси ударил соперника кулаком по лицу после матча

Одноклубник Лионеля Месси по «Интер Майами» Серхио Бускетс ударил соперника из «Сиэтл Саундерс» после финального матча Кубка лиг. Видео инцидента в Telegram-канале опубликовал «Чемпионат».
Испанец сначала участвовал в словесной перепалке, а затем нанес удар кулаком по лицу американскому футболисту Сиэтла Обеду Варгасу. Тот упал на газон и схватился за голову. Теперь Бускетсу грозит дисквалификация.
Ранее одноклубник Бускетса Луис Суарес после матча с «Сиэтлом» плюнул в лицо одному из сотрудников клуба. На данный момент неизвестно, будут ли применены к уругвайцу санкции.
Встреча прошла в ночь на понедельник, 1 сентября. Победу со счетом 3:0 одержал «Сиэтл», который забрал трофей.