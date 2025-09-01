Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эстония
Сегодня
14:45 (Мск)
Турция
ЧЕ-2025 (м)|Группа A. 4-й тур
Германия
Сегодня
16:30 (Мск)
Великобритания
ЧЕ-2025 (м)|Группа B. 4-й тур
Екатерина Александрова
Сегодня
18:00 (Мск)
Ига Швёнтек
US Open (ж)
Феликс Оже-Альяссим
Сегодня
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Португалия
Сегодня
18:00 (Мск)
Латвия
ЧЕ-2025 (м)|Группа A. 4-й тур
13:14, 1 сентября 2025Спорт

Одноклубник Месси ударил соперника кулаком по лицу после матча

Бускетс ударил кулаком по лицу соперника из «Сиэтл Саундерс» Варгаса после матча
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал «Чемпионат»

Одноклубник Лионеля Месси по «Интер Майами» Серхио Бускетс ударил соперника из «Сиэтл Саундерс» после финального матча Кубка лиг. Видео инцидента в Telegram-канале опубликовал «Чемпионат».

Испанец сначала участвовал в словесной перепалке, а затем нанес удар кулаком по лицу американскому футболисту Сиэтла Обеду Варгасу. Тот упал на газон и схватился за голову. Теперь Бускетсу грозит дисквалификация.

Ранее одноклубник Бускетса Луис Суарес после матча с «Сиэтлом» плюнул в лицо одному из сотрудников клуба. На данный момент неизвестно, будут ли применены к уругвайцу санкции.

Встреча прошла в ночь на понедельник, 1 сентября. Победу со счетом 3:0 одержал «Сиэтл», который забрал трофей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Федерации альпинизма России заявили, что застрявшую на пике Победы Наговицину могли спасти. Что для этого нужно было сделать?

    На Западе возмутились отношением фон дер Ляйен к Путину

    Избивший россиянку в центре столицы мужчина получил срок

    Экономию Индии на покупке российской нефти оценили

    Стало известно о смерти российской школьницы после линейки 1 сентября

    Якубович поиронизировал над слухами о проблемах со здоровьем и назвал их полной хренью

    Раскрыты последствия атаки ВСУ на Краснодарский край

    Врач раскрыла простой тест для определения обезвоживания

    На покалеченную в Дубае украинскую модель подали в суд за клевету

    России предрекли бум кибермошенничества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости