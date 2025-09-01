Экономика
12:45, 1 сентября 2025Экономика

В России заметили ускорение падения гражданской промышленности

ЦМАКП сообщил об ускорении падения гражданской промышленности в июле
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

По итогам июля падение российской промышленности в гражданском секторе ускорилось по сравнению со вторым кварталом (минус 0,6 процента к июню с устранением сезонности), а в целом выпуск падает с начала года. Об этом говорится в докладе о промпроизводстве Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

После анализа свежих данных Росстата аналитики организации указали, что в июле рост производства в годовом выражении составил 0,7 процента. Однако исключение отраслей с доминирующим оборонным выпуском дает минус 2,3 процента, что значительно хуже, чем результаты прошлого месяца.

Негативную динамику показывают автопром, добыча угля, производство прочих готовых изделий и стройматериалов, в первую очередь цемента. Усугубилась ситуация с выпуском резиновых и пластмассовых изделий. Большинство остальных производств стагнировали, хотя выпуск нефтепродуктов из-за атак беспилотников продемонстрировал снижение.

Главный экономист ВЭБ Андрей Клепач предположил, что вся экономика в целом также ушла в рецессию, потому что с поправкой на сезонность во втором квартале ВВП сократился на 0,6 процента после сравнимого падения в первом квартале. Большинство аналитиков пока не согласны с этим мнением, хотя и подтверждают торможение экономики.

Ранее опрос, проведенный Институтом народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН в августе, показал, что пессимизм российских промышленников взлетел до максимума за последние годы. Планы по выпуску снижаются вслед за продолжением падения наблюдающегося спроса, при этом надежд на изменение ситуации становится все меньше.

До этого индекс деловой активности PMI от S&P Global также показал, что российские предприятия фиксируют сильный спад заказов и объемов до худших значений с начала 2022 года.

Министр финансов России Антон Силуанов на совещании у президента с членами правительства предположил, что рост ВВП по итогам года составит 1,5 процента, что меньше предыдущих оценок.

