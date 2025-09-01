Россия
12:31, 1 сентября 2025

В России рассказали о цели переговоров Путина с мировыми лидерами в Китае

Депутат Чепа: Встречи Путина в рамках БРИКС имеют историческое значение
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Двусторонние встречи президента России Владимира Путина с лидерами стран БРИКС в Тяньцзине будут иметь историческое значение, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. О цели переговоров он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее завершились двусторонние переговоры Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они проходили в резиденции российского лидера в китайском Тяньцзине. Известно, что визит президента России в КНР, в ходе которого он примет участие в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), продлится четыре дня. Как сообщил его помощник Юрий Ушаков, глава государства проведет ряд встреч с мировыми лидерами.

В китайском Тяньцзине прошел самый крупный саммит ШОС, в ходе которого были приняты очень важные решения, отметил Чепа. По его словам, в рамках этого мероприятия сейчас проводятся двусторонние встречи, в рамках которых в том числе страны-участницы БРИКС вырабатывают совместные договоренности.

«Это решения о стратегическое партнерстве, о будущем мира. Говорилось о невозможности возврата к однополярному миру. Все идет в рамках договоренностей. Необходимо сглаживать какие-то шероховатости, которые все равно есть, а БРИКС — очень мягкая структура, которая не навязывает никому никакие условия. Все идет в рамках многосторонних, двусторонних интересов, а главное — в интересах народов стран-участниц БРИКС», — поделился депутат.

Ранее Моди в ходе встречи заявил, что в Индии с нетерпением ждут визита президента Путина в декабре для проведения ежегодного двустороннего саммита. «Ваше превосходительство, жду вас на ежегодном саммите в декабре этого года» — сказал индийский политик.

