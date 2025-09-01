Бывший СССР
Первое за долгое время публичное выступление Януковича объяснили

Политолог Жарихин: Янукович публичным выступлением мог напомнить о себе Украине
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Экс-президент Украины Виктор Янукович своим публичным выступлением впервые за долгое время мог напомнить о себе в качестве представителя политической эмиграции. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Владимир Жарихин.

Ранее Виктор Янукович в публичном выступлении заявил, что работал над сближением Украины с Европейским союзом (ЕС). Он также отметил, что всегда выступал против членства Украины в НАТО.

«В ситуации, когда среди политэмигрантов в России формируются разные партии и движения, которые претендуют на представительство оппозиции в эмиграции, Янукович, вероятно, решил напомнить о себе. Можно предположить, что таким образом он пытается восстановить свое политическое положение на Украине, хотя, я думаю, он сильно ошибается, что ему это удастся сделать», — прокомментировал Жарихин.

Политолог напомнил, что во времена президентского срока Януковича Россия радикально не возражала против того, чтобы Украина вступала в Европейский союз. В то время ЕС представлял собой экономический союз, а политические функции брал на себя блок НАТО, добавил он. Также, по его словам, в настоящее время трудно объяснить, почему политик после 10 лет забвения решил вернуться к этой теме.

В 2023 году суд общей юрисдикции Евросоюза отменил санкции против Януковича и его сына. По данным суда, Совет ЕС ошибся с добавлением Януковичей в санкционный перечень в 2021 году, поскольку на тот момент не было подтверждений, что приговор украинского суда о государственной измене был справедливым.

