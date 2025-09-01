Экономика
14:37, 1 сентября 2025Экономика

По Москве поплывет «Люберка»

Суда «Пехорка» и «Люберка» пополнили парк речного электротранспорта Москвы
Мария Черкасова

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Парк регулярного речного электротранспорта Москвы пополнили два новых судна — «Пехорка» и «Люберка». Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы по транспорту Максима Ликсутова.

В настоящее время эти суда находятся в резерве и будут использоваться для замены на маршрутах. Названия новых судов даны в честь малых рек Москвы: «Пехорка» — левый приток Москвы-реки, «Люберка» — река на юго-востоке столицы. Ликсутов отметил, что до конца года флот пополнят еще два электросудна — «Рудневка» и «Самородинка».

С открытием третьего маршрута «Новоспасский — ЗИЛ» на линии уже работают шесть новых электросудов («Бусинка», «Десна», «Очаковка», «Чечера», «Корюшка», «Ходынка») с увеличенной вместимостью до 56 пассажиров. В них обновлены медиаэкраны, системы климат-контроля и освещения, увеличена емкость батарей для более длительной работы без подзарядки, отметил Ликсутов.

В настоящее время в Москве работают 29 электросудов на трех регулярных маршрутах: «Киевский — Парк Фили», «ЗИЛ — Печатники» и «Новоспасский — ЗИЛ». По плану к 2030 году количество маршрутов увеличится до семи, охватывая практически всю акваторию Москвы-реки, а флот удвоится.

Ранее сообщалось о возведении Московского судостроительного завода в Нагатинском затоне. Планируется, что ежегодно верфь будет производить около 20 электросудов для круглогодичных речных маршрутов. В настоящее время суда для них производят в Петербурге.

