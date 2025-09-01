Бывший СССР
Появилось видео сброса авиабомбы на пункт дислокации ВСУ

Появилось видео сброса авиабомбы на пункт дислокации ВСУ в Волчанске
Российские летчики сбросили авиабомбы на пункт временной дислокации отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщает «Изнанка».

По информации канала, на украинские подразделения было сброшено три авиабомбы ФАБ-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции.

Ранее российские войска взяли группировку ВСУ в огневой мешок под Волчанском. Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что подразделения ВСУ сопротивляются, в настоящее время российские военные ведут зачистку лесистой местности.

До этого в Минобороны России рассказали о создании зоны безопасности на границе с Украиной. «Идет продвижение войск в Днепропетровской области, где взято под контроль семь населенных пунктов», — заявил он.

