Bloomberg: Моди укрепил связи с Россией и Китаем из-за напряженности с Трампом

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) укрепил связи с Россией и Китаем из-за напряженности в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg.

«Моди использовал свою первую за семь лет поездку в Китай, чтобы восстановить отношения с могущественным соседом Индии, а также попытаться укрепить связи с Россией, поскольку президент Дональд Трамп нагнетает напряженность в отношениях с Нью-Дели», — говорится в материале.

Накануне Трамп раскритиковал Индию за покупку нефти у России, обвинив Нью-Дели в якобы финансировании конфликта на Украине. По словам бывшего посла Индии в Иордании, Ливии и Мальте Анила Тригунаята, действия Трампа показали Моди, что Нью-Дели не может полагаться на отношения с США.

Кроме того, как отмечает издание, торговая война Трампа с Китаем и Индией ускорила усилия обеих стран по восстановлению отношений после того, как в прошлом году они предприняли первые шаги по ослаблению напряженности вдоль своей немаркированной границы. Старший аналитик в Eurasia Group Джереми Чан подчеркнул, что преодоление пограничного вопроса открыло ряд областей, в которых Китай и Индия могут углубить сотрудничество, однако основополагающие противоречия между двумя странами никуда не исчезли.

Ранее объяснили важность присутствия президента РФ Владимира Путина на саммите ШОС. Уточняется, что этот шаг полезен, чтобы показать, что Россия не изолирована, несмотря на западные санкции.