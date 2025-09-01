Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф пожаловалась на отстранение в CAS

Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф оспорила в CAS отстранение от турниров

Провалившая гендерный тест алжирская боксерша Иман Хелиф подала в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию из-за решения отстранить ее от соревнований под эгидой федерации World Boxing. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Федерация отказалась допускать Хелиф к участию в боксерских турнирах до тех пор, пока она не пройдет обязательное гендерное тестирование. Спортсменка оспорила это решение и запросила у суда разрешение на участие в чемпионате мира по боксу без прохождения теста.

Ранее Хелиф опровергла информацию об уходе из спорта. Спортсменка заявила, что продолжает тренировки и подготовку к турнирам, а ее бывший менеджер Нассер Йесфах в настоящее время никак ее не представляет.

В 2023 году Международная боксерская ассоциация (IBA) отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за проваленного гендерного теста. При этом МОК допустил ее к женским соревнованиям на Олимпиаде-2024, в ходе которых представительница Алжира выиграла золотую медаль в весовой категории до 66 килограммов. После этого Хелиф подверглась травле из-за истории с гендерным тестом.

