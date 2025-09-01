Российские подлодки назвали опасностью для флота НАТО

MWM: Российские подлодки с ракетами «Циркон» опасны для НАТО

Российские подлодки с противокорабельными крылатыми ракетами «Циркон» являются серьезной опасностью для флота НАТО. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

В материале отмечается, что благодаря пополнению новейшими кораблями класса «Ясень», а также принятию на вооружение большего числа «Цирконов», вызов силам Североатлантического альянса со стороны российского подводного флота значительно возрос.

Подчеркивается, что дальность и скорость полета ракеты делают ее чрезвычайно сложной для перехвата.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, что ракету «Циркон» называют убийцей авианосцев, поскольку она практически неуязвима.

В августе стало известно, что в ближайшие годы Россия завершит модернизацию от трех до пяти атомных подводных лодок, построенных в 80-90-х годах. Также ведутся работы по модернизации субмарины проекта 949АМ («Иркутск»), которая получит возможность запускать ракеты «Циркон».