Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:39, 1 сентября 2025Наука и техника

Российские подлодки назвали опасностью для флота НАТО

MWM: Российские подлодки с ракетами «Циркон» опасны для НАТО
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Российские подлодки с противокорабельными крылатыми ракетами «Циркон» являются серьезной опасностью для флота НАТО. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

В материале отмечается, что благодаря пополнению новейшими кораблями класса «Ясень», а также принятию на вооружение большего числа «Цирконов», вызов силам Североатлантического альянса со стороны российского подводного флота значительно возрос.

Подчеркивается, что дальность и скорость полета ракеты делают ее чрезвычайно сложной для перехвата.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, что ракету «Циркон» называют убийцей авианосцев, поскольку она практически неуязвима.

В августе стало известно, что в ближайшие годы Россия завершит модернизацию от трех до пяти атомных подводных лодок, построенных в 80-90-х годах. Также ведутся работы по модернизации субмарины проекта 949АМ («Иркутск»), которая получит возможность запускать ракеты «Циркон».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условия для решения украинского конфликта. Он заявил, что нужно выполнить два пункта

    ВС России «разрезали» группировку ВСУ в ДНР

    Моргенштерн заявил о срыве тура по США

    Анастасия Ивлеева снялась в боди из перьев

    Путин встретился с Эрдоганом

    Россияне с детьми массово устремились в один город в сентябре

    Выпуск подсолнечного масла в России рухнул

    Раскрыты подробности инцидента с протаранившим ворота российского консульства автомобилем

    Российские подлодки назвали опасностью для флота НАТО

    Показания россиянина об использовавшем его единомышленнике попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости