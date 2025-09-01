Симоньян прокомментировала покушение на Трампа

Симоньян: Трамп отреагировал по-мужски на покушение на него в Батлере

Президент США Дональд Трамп проявил свои истинные качества во время покушения на него в американском городе Батлер летом 2024 года, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, американский лидер отреагировал по-мужски. «Такая мгновенная реакция на такие непредвиденные обстоятельства, она и вскрывает нутро человека», — добавила она. Симоньян отметила, что такие события являются проверкой, «к которой не подготовишься».

Покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года. Стрельба началась, когда кандидат в президенты говорил о своем сопернике Джо Байдене. Республиканец резко прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол, его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.

В феврале сообщалось, что к покушению на Трампа могла быть причастна преступная группировка. Об этом заявлял частный сыщик Дуг Хэгман.