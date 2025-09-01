Стали известны подробности лечения подорвавшегося на мине оператора ВГТРК

Хинштейн: Подорвавшегося на мине оператора ВГТРК Солдатова перевезут в Москву

Оператора ВГТРК Сергея Солдатова, подорвавшегося на мине в Курской области, перевезут в Москву. Об этом стало известно из поста врио губернатора региона Александр Хинштейн, опубликованном в его Telegram-канале.

«Вертолет санавиации вылетел в столицу. Там Сергея встретят наши федеральные коллеги, чтобы продолжить курс лечения», — раскрыл подробности лечения журналиста Хинштейн. Он добавил, что Солдатову предстоит сложный курс реабилитации.

В конце августа стало известно, что оператору ВГТРК проведут второй этап операции на ноге после минно-взрывной травмы, которую он получил, наступив на мину, похожую на «Лепесток». Отмечалось, что Солдатов остался в реанимации. До этого Хинштейн сообщал, что операцию журналисту проведут в два этапа.

Солдатов подорвался на мине в приграничном районе Курской области 28 августа. Вместе с ним пострадал также 26-летний сотрудник полиции.