Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:28, 1 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на учения с военными США у границ России

Депутат Колесник: Россия внимательно наблюдает за учениями у ее границ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Paul Barker / Reuters

Россия внимательно наблюдает за учениями у ее границ, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал на активность войск Финляндии и США.

Ранее в Сухопутных войсках Финляндии объявили о начале военных учений с участием американских военнослужащих у российско-финской границы. Сообщалось, что учения «Карельская цитадель 25» пройдут в области Кюменлааксо на юго-востоке страны.

«Они являются странами НАТО, они и проводят совместные учения. Это происходит постоянно с 80-х годов. Ничего нового. И совместно с США это было, и с войсками Великобритании. Вместе с флотом проводили учения, и на морских, и сухопутных границах. Так что это обыденная жизнь, но мы за этим наблюдаем внимательно и будем реагировать в соответствии с обстановкой, которая сложится», — отреагировал депутат.

До этого министерство обороны Литвы объявило о начале военных учений Brave Griffin 25-II вблизи границы Гродненской области Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В СССР за такое расстреляли бы». В России предложили ужесточить отбор контрактников на СВО. Причиной назвали мошенничество

    Сожители устроили поножовщину в Москве из-за необычной причины

    Военблогер из России «не поддержал энтузиазма» из-за замеченной на совещании карты Украины

    Раскрыта стоимость роскошного наряда Филиппа Киркорова

    В Азербайджане обвинили одну страну в запрете на вступление Баку в ШОС

    Названа польза молочных продуктов для здоровья кишечника

    Получивший российский паспорт футболист «Зенита» сменил спортивное гражданство

    Трамп заявил о дисбалансе в торговле США с Индией

    В Кремле высказались о повышении уровня делегаций на переговорах с Киевом

    Украина получила новую партию энергопомощи от Азербайджана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости