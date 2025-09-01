В Госдуме отреагировали на учения с военными США у границ России

Депутат Колесник: Россия внимательно наблюдает за учениями у ее границ

Россия внимательно наблюдает за учениями у ее границ, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал на активность войск Финляндии и США.

Ранее в Сухопутных войсках Финляндии объявили о начале военных учений с участием американских военнослужащих у российско-финской границы. Сообщалось, что учения «Карельская цитадель 25» пройдут в области Кюменлааксо на юго-востоке страны.

«Они являются странами НАТО, они и проводят совместные учения. Это происходит постоянно с 80-х годов. Ничего нового. И совместно с США это было, и с войсками Великобритании. Вместе с флотом проводили учения, и на морских, и сухопутных границах. Так что это обыденная жизнь, но мы за этим наблюдаем внимательно и будем реагировать в соответствии с обстановкой, которая сложится», — отреагировал депутат.

До этого министерство обороны Литвы объявило о начале военных учений Brave Griffin 25-II вблизи границы Гродненской области Белоруссии.

