10:34, 1 сентября 2025Мир

В Кремле объяснили китайские номера на Aurus Путина

Песков: Передвижение Путина по КНР с китайскими номерами — обычная практика
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Передвижение президента России Владимира Путина по КНР на автомобиле Aurus с китайскими номерами — обычная практика. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью «Комсомольской правде».

«В Китае — всегда только с китайскими номерами, это обычная практика», — объяснил он.

Ранее стало известно, что Путин в Китае будет передвигаться на автомобиле Aurus с китайскими дипломатическими номерами. Отмечается, что в других странах на автомобиле московские номера. Визит российского лидера в Китай продлится четыре дня. Он примет участие в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

