В России объяснили появление на брифинге Генштаба карты Украины без выхода к морю

Соболев о карте Украины на брифинге Генштаба РФ: Одесса соответствует целям СВО

Территории Одесской и Николаевской области Украины соответствуют целям специальной военной операции (СВО). Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с изданием «Подъем».

Ранее на брифинге начальника Генштаба Российской Федерации (РФ) Валерия Герасимова заметили карту Украины, лишенной выхода к морю, — без Одесской и Николаевской областей в нынешних административных границах.

В беседе с журналистами Соболев отметил, что вопрос о вхождении этих регионов в состав России должны решать местные жители, а на карте обозначена зона безопасности. По его словам, сейчас нужно полностью взять под контроль территории, ставшие российскими по Конституции. «И создать зону безопасности. В том числе для нашего флота на Черном море. Это в том числе Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области. То есть это территория, которая соответствует целям нашей специальной военной операции, которая сейчас проводится. Эти цели должны быть, безусловно, выполнены», — объяснил он.

Парламентарий добавил, что зона безопасности зависит от применяемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) систем артиллерийского, реактивного и залпового огня. Он подчеркнул, что необходимо обезопасить от их ударов все регионы России, в том числе новые.

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя карту в разговоре с «Лентой.ру», допустил, что «Россия вполне может обрасти другими регионами», если Европа будет подстрекать украинские власти к войне и снабжать их оружием.