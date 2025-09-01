В России отреагировали на сообщения о «русском следе» в ликвидации Парубия

Депутат Журова: Обвинения РФ в убийстве Парубия являются информационной войной

Украина, заявляя о «русском следе» в ликвидации бывшего главы СНБО Андрея Парубия, ведет обычную информационную игру в надежде, что эти слова никто не проверит. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в ликвидации бывшего главы СНБО Андрея Парубия замечен «русский след». Никаких доказательств причастности России к смерти Парубия Выговский не привел.

По словам депутата, даже официальное заявление на Украине позже могут перевернуть в мнение частного лица, чтобы уйти от ответственности. По ее словам, такое делалось и раньше и каждый раз было рассчитано на соответствующую реакцию в обществе.

«Особенно сейчас, в преддверии мирных переговоров и возможности как-то все же прийти к урегулированию, подобные заявления — лишний раз в чем-нибудь нас обвинить. Это часть информационной войны. Расчет идет на то, что информацию в обществе все равно прочитают, но проверять не будут», — считает Журова.

Парламентарий добавила, что в России на подобные обвинения отреагируют на уполномоченных площадках. Вместе с тем она выразила сожаление, что отсутствие российских СМИ на Украине все равно не смогут донести до людей опровержение информации.

Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве Парубия долго следил и готовился к совершению преступления. В Парубия было произведено восемь выстрелов, подозреваемый убедился, что экс-спикер перестал дышать. После этого он замел следы и попытался скрыться в Хмельницкой области, уточняет ведомство.