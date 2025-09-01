Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:36, 1 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на сообщения о «русском следе» в ликвидации Парубия

Депутат Журова: Обвинения РФ в убийстве Парубия являются информационной войной
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Украина, заявляя о «русском следе» в ликвидации бывшего главы СНБО Андрея Парубия, ведет обычную информационную игру в надежде, что эти слова никто не проверит. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в ликвидации бывшего главы СНБО Андрея Парубия замечен «русский след». Никаких доказательств причастности России к смерти Парубия Выговский не привел.

По словам депутата, даже официальное заявление на Украине позже могут перевернуть в мнение частного лица, чтобы уйти от ответственности. По ее словам, такое делалось и раньше и каждый раз было рассчитано на соответствующую реакцию в обществе.

«Особенно сейчас, в преддверии мирных переговоров и возможности как-то все же прийти к урегулированию, подобные заявления — лишний раз в чем-нибудь нас обвинить. Это часть информационной войны. Расчет идет на то, что информацию в обществе все равно прочитают, но проверять не будут», — считает Журова.

Парламентарий добавила, что в России на подобные обвинения отреагируют на уполномоченных площадках. Вместе с тем она выразила сожаление, что отсутствие российских СМИ на Украине все равно не смогут донести до людей опровержение информации.

Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве Парубия долго следил и готовился к совершению преступления. В Парубия было произведено восемь выстрелов, подозреваемый убедился, что экс-спикер перестал дышать. После этого он замел следы и попытался скрыться в Хмельницкой области, уточняет ведомство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль опроверг причастность России к сбою при посадке самолета фон дер Ляйен

    Сразу нескольким детям стало плохо на торжественной линейке в школе под Москвой

    Юноша завел роман с 83-летней бабушкой одноклассницы

    Названа причина скачка цен на золото

    В Турции высказались о сроках завершения поисков пропавшего в Босфоре российского пловца

    «Калашников» оценил пригодность нового АК-12 для зачистки городов

    Раскрыты подробности о сбежавших из российского СИЗО двух заключенных

    Азербайджан заявил о решении ОБСЕ ликвидировать Минскую группу

    По Москве поплывет «Люберка»

    Раскрыты подарки для журналистов на саммите ШОС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости