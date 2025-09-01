Встречу Путина и Моди назвали лимузинной дипломатией

Bloomberg: Встреча Путина и Моди стала проявлением лимузинной дипломатии

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди и их совместная поездка на Aurus стала проявлением лимузинной дипломатии. Об этом сообщает Bloomberg.

«Такие случаи позволяют Путину демонстрировать Aurus мировым лидерам, что одновременно делает его дипломатическим инструментом и дает возможностью повысить престиж премиальных автомобилей российского производства за рубежом», — отмечает агентство.

Ранее Путин и Моди поехали на двухсторонние переговоры в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае на одном Aurus. Индийский премьер-министр поделился фото поездки и подчеркнул, что беседы с российским лидером всегда очень содержательны.