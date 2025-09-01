Спорт
Эстония
64:84
Завершен
Турция
ЧЕ-2025 (м)|Группа A. 4-й тур
Германия
120:57
Завершен
Великобритания
ЧЕ-2025 (м)|Группа B. 4-й тур
Екатерина Александрова
1 сентября
18:00 (Мск)
Ига Швёнтек
US Open (ж)
Феликс Оже-Альяссим
1 сентября
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Португалия
62:78
Завершен
Латвия
ЧЕ-2025 (м)|Группа A. 4-й тур
08:00, 2 сентября 2025Спорт

Загитова выложила фото в прозрачном платье с отдыха в Дубае

Фигуристка Алина Загитова опубликовала фото в прозрачном платье с отдыха в Дубае
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: страница Алины Загитовой во «ВКонтакте»

Российская фигуристка Алина Загитова выложила новые фотографии в прозрачном платье с отдыха в Дубае на странице в соцсети «ВКонтакте».

Спортсменка опубликовала снимки в прозрачном платье на яхте. Кроме того, Загитова поделилась кадрами, на которых она позирует в серебристом платье. На момент написания новости пост собрал более 250 лайков.

В августе прошлого года Загитова описала идеальные условия для замужества. Фигуристка отметила, что для вступления в брак должно сойтись множество факторов, и призналась, что еще не встретила подходящего мужчину.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. В 2017 году она победила в финале Гран-при, в 2018 году выиграла чемпионат Европы и Олимпийские игры, а еще год спустя стала чемпионкой мира. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, после чего стала работать ведущей.

