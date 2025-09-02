В Москве возбудили дело после нападения на девочку

Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования нападения на девочку в Москве

В Москве возбудили уголовное дело после нападения и совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) РФ в Telegram.

Уточняется, что в подъезде жилого дома на улице Воронежской мужчина напал на девочку 2009 года рождения и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Обвиняемый в преступлении задержан. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.

Как сообщалось, пострадавшая рассказала о произошедшем родителям, которые сразу обратились в правоохранительные органы.

Ранее в Нижегородской области осудили мужчину, надругавшегося над 11-летней девочкой в гаражах.

Суд приговорил мужчину к 12 годам и 3 месяцам колонии строгого режима.