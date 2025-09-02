Бывшему главе IBU Бессебергу дали тюремный срок

Бывшего главу IBU Бессеберга приговорили к трем годам тюрьмы за коррупцию

Бывшего главу Международной федерации биатлона (IBU) Андерса Бессеберга приговорили к трем годам условного заключения за коррупционные преступления, совершенные во время пребывания на посту президента организации. Об этом сообщает Nettavisen.

Суд признал Бессеберга виновным в получении взяток деньгами и ценными подарками, а также оплаченными услугами проституток и охотничьих поездок в Россию, Австрию и Чехию. За это ему дали условный тюремный срок. Кроме того, суд постановил изъять у Бессеберга часы и охотничьи трофеи, а также взыскать с него сумму около одного миллиона норвежских крон.

Бессеберг свою вину не признал и заявил, что все подарки получал в личных целях. Также он отверг все обвинения в связях с Россией. Его защита в обоих судебных процессах просила о полном оправдании.

Ранее Бессеберг на суде рассказал об интимных отношениях с россиянкой. По словам функционера, это произошло в 2016 году, а девушку звали Ева. Он назвал случившееся обычной летней интрижкой.

Весной 2024-го норвежский суд признал Бессеберга виновным в коррупции. Также экс-главу IBU уличили в действиях в пользу России. Его приговорили к трем годам и одному месяцу тюрьмы.