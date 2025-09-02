Бывший глава «Зенита» объяснил свою отставку

Медведев после отставки из «Зенита» заявил, что проигрывает руководство

Бывший председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев объяснил свою отставку. Об этом сообщает «Фонтанка».

Он рассказал о справедливом на его взгляд принципе в спортивной системе «Газпрома». «Выигрывают игроки и тренеры, а проигрывает руководство. Задача прошлого сезона не выполнена — не хватило одного очка. Начало этого сезона тоже не задалось», — заявил Медведев.

Он добавил, что продолжает работать в «Зените» в роли советника нового председателя правления Константина Зырянова. «Кроме того, я назначен советником Алексея Борисовича Миллера в "Газпроме"», — заявил Медведев.

Медведев был председателем правления «Зенита» с 2019 года. Он покинул должность 30 августа.