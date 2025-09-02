Спорт
16:38, 2 сентября 2025Спорт

Бывший глава «Зенита» объяснил свою отставку

Медведев после отставки из «Зенита» заявил, что проигрывает руководство
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев объяснил свою отставку. Об этом сообщает «Фонтанка».

Он рассказал о справедливом на его взгляд принципе в спортивной системе «Газпрома». «Выигрывают игроки и тренеры, а проигрывает руководство. Задача прошлого сезона не выполнена — не хватило одного очка. Начало этого сезона тоже не задалось», — заявил Медведев.

Он добавил, что продолжает работать в «Зените» в роли советника нового председателя правления Константина Зырянова. «Кроме того, я назначен советником Алексея Борисовича Миллера в "Газпроме"», — заявил Медведев.

Медведев был председателем правления «Зенита» с 2019 года. Он покинул должность 30 августа.

    Все новости