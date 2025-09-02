Экономика
13:00, 2 сентября 2025Экономика

Член НАТО заявил об интересе к российским газу и нефти

Вячеслав Агапов

Фото: Stringer / Reuters

Словакия заинтересована в поставках российских газа и нефти. Об интересе в продолжении поставок энергоресурсов заявил премьер Словакии Роберт Фицо, его слова приводит РИА Новости.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине лидер страны-члена Евросоюза (ЕС) и Нато заявил, что Словакия хочет сотрудничать в энергетической и других областях. В частности, руководство намерено построить новый реактор на АЭС.

«Все реакторы, которые есть в Словакии, они все советского или российского производства. Атомная энергетика в Словакии производит больше половины потребления. И я был бы очень рад, если бы (существовало — ред.) российско-американское сотрудничество в этой области», — пояснил он.

Венгрия и Словакия выступают против инициативы Еврокомиссии (ЕК), которая предусматривает отказ от новых газовых контрактов с Россией и спотовых закупок уже в 2025 году, а к концу 2027-го — запрет на импорт трубопроводного газа и СПГ в рамках существующих долгосрочных контрактов. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о немыслимости исполнения требований руководства Евросоюза об отказе от использования российских нефти и газа, поскольку экономика страны завязана на них.

ЕК пообещала работать над газовыми гарантиями для Словакии ради поддержки санкций. Ее глава Урсула фон дер Ляйен обратилась к Фицо на фоне блокирования республикой 18-го пакета санкций против России, который и предусматривает снятие энергетической зависимости к 1 января 2028 года. По оценке словацких специалистов, отказ от поставок «Газпрома» может привести к дефициту топлива, росту цен и транзитных сборов. В Брюсселе согласились предусмотреть экстренную паузу в плане по ограничению поставок в случае дефицита.

