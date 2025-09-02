Экс-солистка «Миража» назвала танцоров Булановой пингвинами с признаками ожирения

Певица Светлана Разина назвала танцоров Татьяны Булановой пингвинами с ожирением

Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина раскритиковала подтанцовку эстрадной певицы Татьяны Булановой. Об этом она высказалась в шоу «Центральный канал».

Артистка назвала выступление танцоров Булановой позором. Она предположила, что подобная «клоунада» могла быть придумана специально, чтобы концерт широко обсуждался. Исполнительница также сравнила шоу Булановой с концертами американской певицы Шер и других мировых звезд.

«Я смотрю концерты Шер и других возрастных мэтров. Я не вижу там на сцене никаких пингвинов с признаками ожирения первой степени», — подчеркнула Разина.

В начале августа видео с выступления Булановой обрели популярность в сети из-за танцоров, исполняющих простую хореографию. Позже артистка прокомментировала неожиданное внимание к ее коллективу. Исполнительница хита «Ясный мой свет» подчеркнула, что работает с танцорами более 25 лет и не планирует с ними расставаться.