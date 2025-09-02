Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:05, 2 сентября 2025Путешествия

Итальянец побывал в столовой российского города и пришел в ужас от одного блюда

Алина Черненко

Фото: Сергей Толмачев / Фотобанк Лори

Российская путешественница, живущая в Европе, приехала с мужем-итальянцем в Санкт-Петербург и сводила его в местную столовую. Впечатлениями супруга по имени Симоне она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что они побывали в классической петербургской столовой с подносами и витриной, где глаза разбегаются от количества блюд. По словам россиянки, ее муж-итальянец оказался в восторге и набрал «целую гору еды»: котлету, селедку под шубой, тушеные овощи, пирожки, блины, сырники и ватрушку. Большинство блюд иностранцу понравились.

Материалы по теме:
«Побуду разрушителем легенд» Россиянка пожила в Италии, но вернулась в Москву. Почему она не захотела там остаться?
«Побуду разрушителем легенд»Россиянка пожила в Италии, но вернулась в Москву. Почему она не захотела там остаться?
30 мая 2022
«Они без ума от нашей еды». По всему миру скупают русские продукты. Почему иностранцы не могут без них жить?
«Они без ума от нашей еды». По всему миру скупают русские продукты. Почему иностранцы не могут без них жить?
13 марта 2024

Однако от салата «Цезарь», который взяла его спутница, Симоне пришел в ужас. «Сказал, что много майонеза. А вот мне очень понравился!» — призналась россиянка.

Она добавила, что в целом ее супруг оценил формат столовой. «Сказал, что в Италии постоянно бы ходил в такие заведения, что это очень вкусно, быстро и недорого», — отметила путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, что ее муж, который впервые побывал в Санкт-Петербурге, предпочел этот город Парижу. Более того, Эрмитаж европеец счел красивее Лувра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили беспилотниками по многоэтажкам в Ростове-на-Дону. Момент взрыва в жилом доме попал на видео

    Названы десять бюджетных направлений для туризма в России

    Россиянка высмеяла идущих на СВО под влиянием жен бойцов и поплатилась

    ВС России открыли новый участок фронта в Харьковской области

    Стало известно о ходе зачистки Серебрянского лесничества российскими войсками

    Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры за чашкой чая

    Длительность бабьего лета в Москве спрогнозировали

    «Ливерпуль» потратил рекордную сумму в летнее трансферное окно

    Переехавшая в США блогерша раскрыла главную трудность

    Анна Седокова пришла на концерт в облегающем платье с глубоким декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости