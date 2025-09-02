Итальянец побывал в столовой российского города и пришел в ужас от одного блюда

Российская путешественница, живущая в Европе, приехала с мужем-итальянцем в Санкт-Петербург и сводила его в местную столовую. Впечатлениями супруга по имени Симоне она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что они побывали в классической петербургской столовой с подносами и витриной, где глаза разбегаются от количества блюд. По словам россиянки, ее муж-итальянец оказался в восторге и набрал «целую гору еды»: котлету, селедку под шубой, тушеные овощи, пирожки, блины, сырники и ватрушку. Большинство блюд иностранцу понравились.

Однако от салата «Цезарь», который взяла его спутница, Симоне пришел в ужас. «Сказал, что много майонеза. А вот мне очень понравился!» — призналась россиянка.

Она добавила, что в целом ее супруг оценил формат столовой. «Сказал, что в Италии постоянно бы ходил в такие заведения, что это очень вкусно, быстро и недорого», — отметила путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, что ее муж, который впервые побывал в Санкт-Петербурге, предпочел этот город Парижу. Более того, Эрмитаж европеец счел красивее Лувра.