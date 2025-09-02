Конкурент Сафонова перешел из ПСЖ в «Манчестер Сити»

Конкурент Матвея Сафонова Джанлуиджи Доннарума перешел из ПСЖ в «Манчестер Сити»

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарума перешел из парижского ПСЖ в «Манчестер Сити». Об этом сообщается на сайте английской команды.

Голкипер, являвшийся в ПСЖ конкурентом россиянина Матвея Сафонова, подписал с «горожанами» пятилетний контракт. Условия сделки и финансовые условия соглашения не раскрываются.

«Я присоединяюсь к команде, полной талантов мирового уровня, которую возглавляет один из величайших тренеров в истории футбола — Пеп Гвардиола. Это клуб, в котором мечтал бы играть каждый футболист», — заявил Доннарума.

За ПСЖ Доннарума выступал с 2021 года. В составе парижской команды он четыре раза выиграл чемпионат Франции, два раза взял Кубок страны, трижды победил в Суперкубке и один раз выиграл Лигу чемпионов. По информации портала Transfermarkt, «Сити» заплатил ПСЖ за вратаря 30 миллионов евро.