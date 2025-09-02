Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:32, 2 сентября 2025Наука и техника

Мантуров рассказал о проектах России и Китая в космосе

Мантуров: Россия рассматривает совместные с Китаем проекты в космосе
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: China Daily / Reuters

Россия рассматривает совместные с Китаем проекты в космосе. Об этом газете «Известия» сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По его словам, речь идет не только о пилотируемой космонавтике. «Это и в том числе развитие научной деятельности в космосе, освоение и развитие лунной программы», — рассказал чиновник.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

В августе командир отряда космонавтов госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко сообщил, что приоритетами развития российской пилотируемой космонавтики является создание Российской орбитальной станции (РОС) и нового пилотируемого корабля.

В июне 2024 года заместитель главы госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев заверил, что создание российско-китайской станции на Луне, предполагающей установку АЭС, завершится к 2036 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Моя месть украинской власти». Подозреваемый в расправе над Парубием объяснил свои мотивы и попросился в Россию

    Россияне рассказали о неожиданных находках в телефоне партнера

    В европейской стране заявили о желании сорвать план по отказу от газа из России

    Момент удара «дрона-ждуна» по автомобилю в Курской области попал на видео

    Узбекистан и Европейский союз подпишут новое соглашение

    Умерла звезда «Сумерек»

    В России священники с мощами проклявшего СССР патриарха облили площадь Ленина святой водой

    В Госдуме призвали проверить страстные поцелуи Крида на концерте 12+

    Стало известно о новой схеме мошенничества

    Путин предложил Фицо остановить поставки газа на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости