Мощный взрыв в атакованном ВСУ регионе России попал на видео

В атакованной ВСУ Ростовской области на видео попал момент взрыва
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры момента мощного взрыва в Ростове-на-Дону, который попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Don Mash.

На кадрах слышен звук работы мотора беспилотника, который прекращается после глухого звука взрыва. Затем в небе возникает световая вспышка.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников из квартиры жилого дома вынесли неразорвавшийся снаряд. Свыше трехсот жителей многоэтажки, где нашли взрывоопасный предмет, эвакуировали.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на 2 сентября — над регионом сбили 13 беспилотников. Дроны повредили многоэтажные дома, из-за чего в двух зданиях начались пожары. По последним данным, пострадали трое взрослых и один ребенок.

