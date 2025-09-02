Бывший СССР
На Украине удивились одному решению на саммите ШОС

В Киеве удивились итоговым коммюнике саммита ШОС, где не говорится об Украине
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Suo Takekuma / Reuters

В Киеве удивились решению стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о невключении в итоговое коммюнике упоминания об Украине. О реакции МИД страны сообщает The New York Times (NYT).

«Министерство иностранных дел Украины в своем заявлении назвало «удивительным» тот факт, что в итоговом коммюнике саммита не упоминается "крупнейшая агрессивная война в Европе со времен Второй мировой войны"», — пишет газета.

Уточняется, что в тексте коммюнике не встречается это, несмотря на упоминания о множестве войн и террористических атак в мире.

На саммите ШОС председатель КНР Си Цзиньпин назвал Россию и Китай основными государствами-победителями во Второй мировой войне. Мероприятие посвящено 80-летию окончания этого конфликта мирового масштаба.

