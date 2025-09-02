Си Цзиньпин назвал основных победителей во Второй мировой войне

Си Цзиньпин: РФ и КНР являются основными победителями во Второй мировой войне

Россия и Китай являются основными государствами-победителями во Второй мировой войне. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«9 мая и 3 сентября мы принимаем участие в торжественных мероприятиях по случаю Победы в мировой антифашистской войне. Это уже стало доброй традицией наших двусторонних отношений, и это убедительно демонстрирует великую ответственность Китая и России как основных стран-победительниц во Второй мировой войне, а также постоянных членов Совета безопасности ООН», — подчеркнул глава государства.

Си Цзиньпин указал на то, что совместное участие в подобных торжествах показывает решимость России и Китая в отстаивании исторической правды об итогах Второй мировой войны.

Ранее Си Цзиньпин отметил, что страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны продвигать достоверный взгляд на историю Второй мировой войны.

6 мая американский лидер Дональд Трамп заявил, что победа во Второй мировой войне якобы была достигнута «только благодаря США».