На Западе пришли к неутешительному выводу после саммита ШОС

Daily Mail: НАТО будет бессильна в случае войны со странами ШОС

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) показал, что страны объединения действительно сплочены и в случае войны с НАТО против стран ШОС у альянса не будет никаких шансов на победу. К такому неутешительному выводу пришла британская газета Daily Mail.

«НАТО, смертельно ослабленная американским изоляционизмом и европейской немощью, превратилась в бумажного тигра. Если война действительно начнется, мы можем заранее вывешивать белый флаг в Дувре», — указано в статье.

Отмечается, что лидеры стран Европы не способны работать на перспективу, в отличие от глав государств — членов ШОС, которые строят долгосрочные планы.

Ранее политолог Николай Топорнин объяснил страх стран НАТО перед ШОС. «Учитывая наше влияние в мире в целом, такой триумвират России, Китая, Индии уже смотрится весьма и весьма мощно», — сказал он.