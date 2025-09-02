Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:02, 2 сентября 2025Наука и техника

Оператор FPV-дрона повторил трюк Люка Скайуокера

Российский оператор FPV-дрона повторил в Сумской области трюк Люка Скайуокера
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Оператор ударного FPV-дрона группировки «Север» в рамках расширения буферной зоны в Сумской области влетел в защищенный средствами РЭБ и антидроновыми сетями логистический канал Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вскрыл его. Таким образом он повторил трюк героя киносаги «Звездные войны» Люка Скайуокера, сообщает РИА Новости.

Офицер группировки войск «Север» с позывным Витязь рассказал, что российский оператор нашел брешь в защите укрытой антидроновой сеткой фронтовой дороги и залетел внутрь.

Материалы по теме:
«Это первые ласточки войн будущего» Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
«Это первые ласточки войн будущего»Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
16 января 2023
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022

«...И, как Люк Скайуокер по тоннелю "Звезды Смерти" в четвертом эпизоде фильма "Звездные войны", пролетел внутри логистической артерии противника, тем самым сведя на нет все усилия РЭБ ВСУ и их инженеров, укрывавших найденную дорогу антидроновыми сетями», — отметил военный.

Витязь добавил, что благодаря успешной операции логистический канал перешел под полный контроль «Севера».

Ранее оператор FPV-дрона передумал атаковать группу бойцов ВСУ после послания о похоронах. На видео можно заметить, как беспилотник резко меняет свою траекторию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ростове-на-Дону начался пожар после атаки беспилотников

    Стало известно о больших потерях ВСУ из-за нехватки техники

    Раскрыто число въехавших в Россию с начала года украинцев

    Новые iPhone перестанут работать с сим-картами

    Кармен Электра похвасталась фигурой в микрошортах

    Зеленского обвинили в нежелании урегулировать конфликт дипломатией

    Оператор FPV-дрона повторил трюк Люка Скайуокера

    Сотрудник магазина украл интимные фото клиентки и попался из-за своей возлюбленной

    В России допустили снижение ключевой ставки

    Бывший заключенный рассказал о боевом крещении в первый день в тюрьме строгого режима

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости