21:18, 2 сентября 2025Мир

Песков объяснил слова Фицо о «жабе на дне колодца»

Песков: Слова Фицо о ЕС и «жабе на дне колодца» являются аллегорией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergei Bobylyov / TASS / Reuters

Премьер Словакии Роберт Фицо своими словами о «жабе на дне колодца» объяснил непонимание странами Европейского союза (ЕС) того, что происходит в мире. Об этом сообщил телеканалу «Россия 1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, фраза Фицо является аллегорией и отсылкой к словацкому фольклору. «То есть мы просто говорили, что прошел очень содержательный саммит ШОС (Шанхайской организации сотрудничества — прим. «Ленты.ру») и ШОС плюс накануне. А он говорит: "У нас многие в ЕС, как эта жаба, не понимают, что в мире происходит"», — отметил представитель Кремля.

Ранее Роберт Фицо подчеркнул, что иногда разочаровывается в политике Евросоюза, несмотря на уважение к объединению. По его словам, ЕС «не способен реагировать на изменения в мире».

До этого французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Фицо вызвал сильное недовольство в ЕС из-за своей поездки в Пекин.

