Пиршество неожиданно перешло в подводную драку и попало на видео в России

Уникальные кадры беспощадного пиршества под водой показали в Приморье
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Сергею Труболысу, который много лет занимается дайвингом, посчастливилось запечатлеть пиршество морских обителей на Дальнем Востоке. Запись появилась в местном Telegram-канале.

На кадрах заметно, как маленькие крабы и рыбы устроили «казнь» гребешка и успели полностью съесть его за считаные часы. Показано, как крабы нагло залезли в раковину, а затем к ним настороженно подплывают рыбы. Все они по чуть-чуть отхватывают части своего трофейного морского деликатеса.

В конце видео также видно, как из-за добычи неожиданно произошла «подводная драка». Рыба подплыла с морскому гребешку и «растолкала» крабов. В ответ они схватили ее своими клешнями за хвост.

Труболысу довелось заснять множество моментов из подводной жизни приморских обитателей. Недавно, например, он показал на видео необычную дрессировку осьминогов, а также хлопающих створками и «взлетающих» под водой гребешков. Помимо этого, российский водолаз запечатлел медузу-гиганта в подводном танце.

