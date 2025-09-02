Ценности
18:52, 2 сентября 2025Ценности

Популярный актер кардинально сменил имидж

Американский актер Вентимилья вышел в свет с новой короткой стрижкой
Екатерина Ештокина
Бритт Лауэр и Майло Вентимилья

Бритт Лауэр и Майло Вентимилья. Фото: Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Популярный американский актер Майло Вентимилья вышел в свет с кардинально измененным имиджем. Соответствующие кадры публикует People.

Папарацци запечатлели 48-летнюю знаменитость в черных классических брюках и поло в тон. Помимо этого, артист надел коричневые ботинки, держа в руках бежевый пиджак.

При этом Вентимилья продемонстрировал новую короткую стрижку. По данным издания, уличные фотографы заметили звезду на съемках своего нового сериала Netflix «Я найду тебя».

В августе страх мужчин перед парикмахерами объяснили. Выяснилось, что один из пяти опрошенных испытывает нервозность перед тем, как сделать новую стрижку.

