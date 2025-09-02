Премьер Пакистана сказал по-русски одну фразу Путину

Премьер Пакистана Шариф ответил по-русски на предложение Путина посетить Москву

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф ответил президенту России Владимиру Путину на предложение посетить заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет в Москве в ноябре. Об этом сообщает RT.

«Уважаемый господин премьер-министр, у нас в России запланировано мероприятие в рамках ШОС на уровне руководителей правительств. Если вы найдете время и сочтете возможным, то мы будем рады видеть вас в Москве», — обратился российский лидер к пакистанскому премьеру.

В ответ на предложение Путина Шариф по-русски сказал: «Спасибо, это очень хорошо».

Ранее начались двусторонние переговоры Путина с Шарифом в Пекине. В начале встречи российский президент подчеркнул, что Россия высоко ценит отношения с Пакистаном и поэтому готова продолжать развитие сотрудничества с республикой. В свою очередь, премьер-министр отметил решимость Исламабада укреплять двусторонние связи с Москвой.