Наука и техника
00:15, 2 сентября 2025Наука и техника

Раскрыт неожиданный фактор старения сердца

EHJ: Висцеральный жир и жировая прослойка в печени ускоряют старение сосудов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Anastasiia Smolienko / Globallookpress.com

Не только лишний вес, но и то, где именно он откладывается, влияет на скорость старения сердца и сосудов. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании, проанализировав данные более 21 тысячи участников биобанка UK Biobank. Результаты работы опубликованы в European Heart Journal.

Ученые использовали методы машинного обучения, чтобы оценить «кардиологический возраст» человека — разницу между фактическим возрастом и состоянием сердца и сосудов. Оказалось, что наиболее вредны висцеральный жир (окружающий внутренние органы), жировая инфильтрация мышц и жировая прослойка в печени. Эти факторы ускоряли старение сердечно-сосудистой системы у мужчин и женщин.

При этом распределение жира по-разному влияло на здоровье в зависимости от пола. У мужчин старение ускоряли абдоминальный жир и жировые отложения в нижней части туловища. У женщин же защитным эффектом от старения обладало распределения жира преимущественно в области бедер и ягодиц.

Авторы работы подчеркивают, что не только общий вес, но и характер жировых отложений должен учитываться при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и продлении здоровой жизни.

Ранее ученые сообщили об открытии эффективного средства для борьбы с ожирением — особой формы фукоидана, полученного из бурых водорослей.

