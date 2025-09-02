Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:13, 2 сентября 2025Россия

Раскрыта информация о пострадавших при ночной атаке ВСУ на Ростовскую область

Слюсарь: При атаке ВСУ на Ростовскую область пострадали четыре человека
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ночь на 2 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать три муниципалитета Ростовской области. Пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Как рассказал чиновник, под ударом оказались Ростов, а также Мясниковский и Неклиновский районы. На окраине областного центра и возле соседнего хутора Красный Крым загорелась трава. Пожары были оперативно ликвидированы.

Кроме того, в микрорайоне Левенцовский было повреждено две многоэтажки. «Ночью с разными жалобами за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок», — сообщил Слюсарь, подчеркнув, что серьезных травм ни у кого зафиксировано не было.

В одной из квартир был обнаружен неразорвавшийся снаряд. 320 жильцов дома эвакуируют, их направят в пункт временного размещения. После эвакуации на месте будут работать саперы.

Ранее сообщалось, что над Ростовом и Таганрогом прогремело несколько взрывов. Позднее появилась информация о пожаре на крыше жилого дома в Ростове.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мощный сигнал». В США назвали единство лидеров России, Китая и Индии на саммите ШОС вызовом для внешней политики Трампа

    Раскрыта информация о пострадавших при ночной атаке ВСУ на Ростовскую область

    На Западе заявили о согласии европейцев и американцев с одним тезисом Путина

    Путин начал переговоры с лидерами двух стран

    Врач рассказал о быстрых способах успокоить учащенный пульс

    Мужчина рассказал о падении без парашюта с высоты 4,5 километра

    Посетители «Крокуса» рассказали о спасении от терррористов

    В Амурской области в ДТП с автобусом пострадали 19 человек

    В США акула напала на восьмилетнего мальчика

    Тигр растерзал мужчину и отгрыз ему голову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости